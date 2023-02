Bill Gates ist verliebt in Tech-Witwe

Bill Gates ist nicht mehr Single – und das offenbar schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Laut «Daily Mail» soll der Microsoft-Gründer mit der Witwe des 2019 verstorbenen Oracle-Chefs Mark Hurd zusammen sein. Das Paar wurde zuletzt am Herren-Einzel-Final beim Australian Open im Januar gesichtet. Doch bereits in der Vergangenheit traten die zwei gemeinsam bei Tennis-Events auf.

Paula Hurd war bis zu seinem Tod 2019 mit Mark Hurd verheiratet. 1984 hat sie ihren Bachelor an der University of Texas in Austin in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen. Anschliessend arbeitete sie jahrelang bei dem Softwareunternehmen NCR, welches Software, Hardware und Dienstleistungen für Banken und Handelsunternehmen anbietet. Laut ihrem Linkedin-Profil ist sie zurzeit als Entwicklerin und Organisatorin tätig.