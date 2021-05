Am Tag des Scheidungsantrags - Bill Gates überträgt Melinda Aktien in Milliardenhöhe

Der Microsoft-Gründer hat seiner Noch-Ehefrau am Tag der Scheidungseinreichung offenbar einen grossen Milliarden-Betrag in Form von Wertpapieren übertragen.

Details aus der Vereinbarung waren bislang keine bekannt. Jetzt wurde jedoch publik, dass bereits ein beträchtlicher Betrag überwiesen worden sei: 1,8 Milliarden Dollar – rund 1,6 Milliarden Franken – soll Bill Melinda in Form von Aktien übertragen haben, schreibt TMZ.com . Laut «The Wall Street Journal» sind es sogar 2,4 Milliarden Dollar, umgerechnet also mehr als 2,1 Milliarden Franken.

Reisen mit der Ex-Freundin

Die Transaktion sei am Montag vorgenommen worden, schreiben beide US-Portale unisono. Sprich: Am Tag, an dem die Scheidung eingereicht und verkündet wurde. Laut «The Wall Street Journal» wurden die Umlagerungen dann am Dienstag und Mittwoch in den Wertpapieranmeldungen veröffentlicht.