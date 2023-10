Bill Kaulitz tut sich bei der Männerusche schwer

Grund dafür könnte sein, dass der Musiker in fast all seinen Beziehungen betrogen wurde.

Bill Kaulitz (34) und die Liebe scheinen nicht auf der selben Wellenlänge zu sein. Während sein Zwillingsbruder Tom mit Modelmama Heidi Klum regelrecht in Liebesglück badet, scheint der Liebesfunke bei Bill noch nicht gezündet zu haben. Aber weshalb? Darüber haben die beiden nun in ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» gesprochen.

Bill sieht den Grund für die ausgebliebene Liebesbeziehung jedoch woanders. Es sei schwieriger, einen Mann zu finden, dem es nichts ausmachen würde, mit ihm in der Öffentlichkeit zu stehen. «Die meisten Männer, die ich kennen gelernt habe, die haben irgendwann gesagt: ‹Ich kann das nicht. Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen›.» Das sei daher auch der ausschlaggebende Punkt seines Singledaseins: «Es ist für mich die grösste Herausforderung, einen Mann zu finden, der die Eier hat zu sagen: Ich nehme den berühmten Bill und die ganze Scheisse, die da dran hängt.»

Weiter sagt der Sänger: «Es ist selten, dass ich jemanden wirklich toll finde und noch ein zweites, drittes, viertes Mal sehen will. Und wenn das so ist, bin ich so Feuer und Flamme, dass ich alles andere ausblende. Und dann wird es toxisch.» Gewissermassen verständlich, wenn man bedenkt, dass der «Tokio Hotel»-Star in der Vergangenheit oft Männer gedatet hat, die öffentlich nicht zu ihm stehen wollten.