Ehe-Aus nach 27 Jahren : Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden

Bill Gates gab auf Twitter die Scheidung von seiner Frau Melinda bekannt. Die beiden waren 27 Jahre lang verheiratet.

Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seine Frau Melinda lassen sich nach 27 Jahren Ehe scheiden. Sie würden nach wie vor in ihrer Stiftung zusammenarbeiten, aber sähen keine Möglichkeit mehr, in ihrer nächsten Lebensphase als Paar gemeinsam zu wachsen, hiess es in einer Mitteilung, die die beiden am Montag auf ihren jeweiligen Twitter-Konten veröffentlichten.