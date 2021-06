Bill und Tom Kaulitz starten Spotify-Podcast «Senf aus Hollywood»

Die Brüder Bill und Tom Kaulitz wollen in einem Spotify-Podcast Persönliches aus ihrem Leben preisgeben. Los gehts an ihrem Geburtstag am 1. September.

1 / 8 Bill (31) und Tom (31) Kaulitz starten am 1. September mit einem eigenen Podcast auf Spotify. Getty Images via AFP Der Podcast trägt den Namen «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood»: Die Zwillingsbrüder wollen darin wöchentlich aus ihrem Leben in L.A. berichten. AFP Die Tokio-Hotel-Stars leben seit 2010 in Kalifornien. «Das hat uns gerettet», sagte Bill einst in einem Interview. REUTERS

Darum gehts Bill und Tom Kaulitz (31) erhalten einen eigenen Podcast auf Spotify.

In «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» wollen sie ab September diskutieren, was über sie in den Medien geschrieben wird und Privates preisgeben.

Ob auch Topmodel Heidi Klum (48) Teil des Podcasts sein wird, ist nicht bekannt.

Die berühmtesten Zwillinge Deutschlands – Bill und Tom Kaulitz (31) – bekommen einen eigenen Podcast auf Spotify. Das hat der Streamingdienst am Montag verkündet.

«In brüderlicher Manier diskutieren sie in ‹Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood› ihren wöchentlichen Pressespiegel, zerlegen den Quark, der über sie geschrieben wird und berichten von den neuesten und privatesten Ereignissen im Hause Kaulitz», verspricht Spotify in einer offiziellen Mitteilung. Und: «Immer mit einem guten Drink in der Hand erleben wir die Beiden so ehrlich wie nie – sarkastisch, lustig, befreit, liebenswert, aber auch mal etwas gemein und kaputt.»

Podcast entsteht in privatem Studio

Der Podcast der Tokio-Hotel-Stars erscheint wöchentlich, startet am Geburtstag von Bill und Tom am 1. September und wird in ihrem privaten Musikstudio in den Hollywood Hills produziert. Zunächst sind zehn Episoden geplant, teilt Spotify mit.

Ob die Kaulitz-Brüder ab und an auch Toms bekannte Ehefrau Heidi Klum (48) zu Gast haben werden, ist nicht bekannt. Seit 2019 ist der Tokio-Hotel-Gitarrist mit dem deutschen Topmodel verheiratet. Zwillingsbruder Bill hatte die beiden damals auf einer Jacht vermählt und ist mit seiner Schwägerin eng befreundet.

Wird sich Heidi Klum revanchieren?

«Familie, das waren bisher vor allem Tom und ich. Jetzt verbringe ich viel Zeit mit Heidis Kids, ich bin da integriert», sagte Bill erst kürzlich in einem Interview mit dem Magazin «Spiegel». «Ich geniesse es, angeheirateter Onkel zu sein.» Und in seiner vor wenigen Wochen veröffentlichten Autobiografie schrieb er: Mit Heidi sei «die Leichtigkeit in unser Leben» gekommen. «Ein Gefühl, das wir vorher noch nicht kannten.» Klum sei die «absolut tollste Frau», die er sich für seinen Bruder vorstellen könnte.

Da Bill und Tom Kaulitz auch immer wieder Teil von Heidi Klums ProSieben-Show «Germany’s next Topmodel» sind, dürfte ihr Podcast-Auftritt sowieso Ehrensache sein. Bill war schon mehrmals als Gastjuror in der Topmodel-Sendung im Einsatz, zudem lieferten Tokio Hotel schon zweimal den Titelsong.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!