London

Billettkontrolleurin stirbt nach Spuckattacke an Covid-19

In Grossbritannien ist eine Bahnangestellte am Coronavirus gestorben. Ein Passagier hatte die 47-Jährige angespuckt.

Die Londonerin arbeitete als Bahnhofsangestellte am Bahnhof Victoria, als sie ein Corona-infizierter Mann anhustete.

Belly Mujinga wurde Opfer einer Spuckattacke in London. Wochen später erlag die 47-Jährige den Folgen des Coronavirus.

Eine 47-jährige Billettkontrolleurin aus London ist 13 Tage nach einer Spuckattacke am Coronavirus gestorben. Die Bahnhofsangestellte war Ende März am Londoner Bahnhof Victoria bei der Arbeit, als sie und eine Arbeitskollegin von einem Mann bespuckt und angehustet wurden. Der Mann gab selber an, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, wie die britische Zeitung «Mirror» schreibt.