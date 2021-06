Billie Eilish entschuldigt sich für rassistische Äusserungen in alten Videos

Das will der Superstar nicht auf sich sitzen lassen, Billie erklärt sich.

Billie Eilish (19) hat genug von den Vorwürfen. «Ich möchte das ansprechen, weil ich als etwas bezeichnet werde, das ich nicht bin», schreibt sie am Dienstagmorgen in einem langen Statement auf Instagram. Ein altes, bearbeitetes Video von ihr mache die Runde, bei dessen Entstehung sie 13 oder 14 Jahre alt gewesen sei, so Eilish. Darin spreche sie ein Wort aus einem Lied aus, «von dem ich zu der Zeit nicht wusste, dass es ein abfälliger Begriff war, der gegen Mitglieder der asiatischen Gemeinschaft verwendet wurde».