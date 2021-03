Und plötzlich ist sie blond!

Pünktlich zum St. Patricks Day, an dem normalerweise alles was geht in Grün erstrahlt, verabschiedet sich die irischstämmige Amerikanerin Billie Eilish von ihrem grünen Haaransatz. Und vom Tiefschwarz der Längen gleich mit. Stattdessen schaut sie mit einem coolem Shag-Cut in Blond gewohnt unbeeindruckt in die Kamera.