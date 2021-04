«Happier Than Ever» - Billie Eilish kündigt ihr zweites Album an

«Ich bin so aufgeregt und nervös und will UNBEDINGT, dass ihr es (das Album) hört», schreibt Billie zu ihrem Insta-Post, der gleichzeitig das neue Album-Cover enthüllt. «Ich habe noch nie so viel Liebe für ein Projekt gefühlt. Ich hoffe, ihr fühlt, was ich fühle», so die Sängerin im Text, den sie mit ein paar weissen Tauben verziert hat.

«Es soll die Impf-Platte werden!»

Schon 2020 hat Billie mit ihrer Musik abgeräumt, bei den Grammys hat sie mit ihrem ersten Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» gleich fünf Preise gewonnen: «Album Of The Year», «Record Of The Year», «Best New Artist», «Song Of The Year» and «Best Pop Vocal Album». Damit ist sie die erste Frau in der Geschichte der Grammys, die dies je geschafft hat.