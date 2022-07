Billie Eilish lässt Schweizer Fans auf «Happier Than Ever»-Tour ihren Herzschmerz rausschreien

Am Samstagabend brachte die 20-Jährige das ausverkaufte Zürcher Hallenstadion zum Beben. Sie begeisterte das Publikum mit Tracks der «Happier Than Ever»-Platte und ihren grössten Hits.

Euphorische Eröffnung

Nachdem nicht nur das warme Wetter, sondern auch die energiegeladene Vorgängerin Jessie Reyez (31) das Publikum ordentlich eingeheizt hat, ist es so weit: Billies Auftritt startet. Nach einer epischen Lichtshow rennt die Sängerin nicht etwa auf die Bühne, sondern schiesst mit einem Trampolin-Effekt aus dem Boden in die Höhe – und sorgt damit für Gänsehaut im ganzen Publikum. Sicher auf der Bühne gelandet eröffnet die Musikerin ihre erste Show in der Schweiz in diesem Jahr mit einem alten Klassiker: «Bury a friend».

Wechselbad der Gefühle

Fortan sorgt die 20-Jährige mit der Wahl und Reihenfolge ihrer Songs für ein pures Wechselbad der Gefühle. So räkelt sich der Teen-Star im einen Augenblick zu «NDA» auf dem Boden und streckt ihren Po in die Höhe, während Fans in der ersten Reihe kreischend «Du bist so heiss»-Schilder in die Höhe strecken. An Sexiness und Energie kaum zu übertreffen, erklingt dann plötzlich die tieftraurige Ballade «idontwannabeyouanymore» – die mit zu den emotionalsten Songs der Musikerin gehört. Mit diesem Mix aus wilden Tanz-Songs und rührenden Balladen schafft es die Sängerin, das Publikum so richtig mitfühlen zu lassen.

Drei Regeln, politische Statements und viel Liebe für Bruder Finneas

Mehrere Male spricht die 20-Jährige zwischen den Songs zum Schweizer Publikum. So sagt sie etwa unter Tränen: «Das heute, hier in Zürich, ist die allerletzte Show meiner Welttour!» Umso mehr sollen ihre Fans mittanzen – unter Beachtung dreier Regeln: «Erstens, seid keine Arschlöcher. Zweitens, verurteilt niemanden. Und drittens: Habt Spass ihr B*tches!»

Um gerade den zweiten Punkt zu untermauern, wirbelt Billie im Verlauf ihrer Show mehrmals eine Pride-Flagge durch die Luft. Auch sonst äussert sich die 20-Jährige politisch, betont etwa, dass die Menschen sorgfältiger mit dem Planet Erde umgehen sollten, oder dass jede Frauen selbst über ihren Körper entscheiden dürfen sollte. Damit kritisiert die Sängerin womöglich das kürzlich in Kraft getretene Abtreibungsverbot in Teilen der USA. Nicht zuletzt dankt die Sängerin auch ihrem Bruder und Songwriter Finneas (24), der ebenfalls mit auf der Bühne ist: «Du bist mein allerbester Freund auf der ganzen Welt. Ich liebe dich.»

Fans matchen Billies Style

Von grün bis blond trug Billie schon so ziemlich jede Haarfarben. Aktuell sind ihre Haare schwarz gefärbt und für die Show zu zwei Dutts zusammengesteckt. Die Sängerin trägt ein zerfetztes, braunes Outfit mit schwarzen Stickereien, das sie während der Show nie wechselt. Ein Blick ins junge, mehrheitlich weibliche Publikum zeigt zudem: Viele Fans haben ihren Style ihrem Idol angepasst – und tragen schwarze und grüne Outfits, jede Menge Schmuck oder Zweiteiler, mit denen sie leicht als Billie-Doubles durchgehen würden.

Zum Schluss lassen Fans ihrem Herzschmerz freien Lauf

Das Schweizer Publikum dürfte eine Menge Herzschmerz und Kummer in sich tragen. Bei den emotionalsten Songs schreien die 15’000 Fans nämlich so laut mit, dass die Stimme der Sängerin kaum noch zu hören ist. So auch beim allerletzten Track «Happier Than Ever», dem Titelsong von Billies Tour und Album. Scheint, als würde das Publikum seinem Schmerz zum Schluss nochmal so richtig freien Lauf lassen – und zwar vereint, und zusammen mit Billie, die unter riesigem Beifall verabschiedet wird und abschliessend sagt: «Was ein wunderbares Ende meiner Tour. Ich verspreche euch, bald wiederzukommen!»