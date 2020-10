Kaum zu glauben, aber tatsächlich soll es bald so weit sein: Das heiss ersehnte neue Videogame «Cyberpunk 2077» erscheint bereits kommenden Monat. Im Vorfeld dessen hat das Entwicklerstudio CD Project Red einen neuen Werbespot veröffentlicht. Darin zu sehen: der Schauspieler Keanu Reeves, der dem Protagonisten des Games, Johnny Silverhand, sein Aussehen geliehen hat.

Im Hintergrund zu hören ist eine weitere berühmte Persönlichkeit. So wird der Spot von Billie Eilishs Song «Bad Guy» untermalt.

«Cyberpunk 2077» erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird ausserdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ausserdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next-Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive Playstation-4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.