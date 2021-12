Billie Eilish spricht über ihrem frühen Pornos-Konsum – «Hat mein Hirn richtig zerstört»

In einem Interview mit dem Radiosender Sirius XM offenbart die Musikerin, dass sie sich als Teenie «viele Pornos» angesehen und dadurch in ihrere eigenen sexuellen Entwicklung negativ beeinflusst wurde.

In einem Radio-Interview offenbart sie unter anderem, dass ihr Einschätzungsvermögen darüber, wozu sie tatsächlich ihr Einverständnis geben will, getrübt worden sei.

In der Hoffnung, negativen Effekten von Pornografie Gehör zu verschaffen, offenbart Billie in einem Radio-Interview mit dem US-Sender Sirius XM, wie sehr sie selbst durch den Konsum von pornografischen Inhalten beeinflusst wurde. «Ich habe ehrlich gesagt viele Pornos geschaut. Damit angefangen habe ich, als ich elf Jahre alt war», erklärt Billie. «Ich denke, das hat mein Hirn richtig zerstört.»

«Bin wütend auf mich selbst»

«Ich bin wütend auf mich selbst, dass ich dachte, das sei okay», so Billie im Radio-Interview mit dem Moderator Howard Stern (67) weiter. Sie sei auch wütend darauf, dass Pornos «so geliebt» werden. Die US-Amerikanerin holt aus: «Es ist absolut verrückt, wie Vaginas in Pornos aussehen. Keine Vagina sieht so aus. Die Körper von Frauen sehen nicht so aus.»