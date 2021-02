Inzwischen wissen wir: Die Single ist Teil des Soundtracks zum Serienspecial für den HBO-Hit «Euphoria» – ein match made in heaven.

Die Zusammenarbeit von US- Megas tar Billie Eilish (19) und der spanischen Popsensation Rosalía (27) bahnte sich lange an. Gerüchte kursierten seit 2019, am 21. Januar veröffentlichte das Duo nun seinen gemeinsamen Song.