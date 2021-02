«The World’s a Little Blurry»

Billie auf Tour und zu Hause

«The World’s a Little Blurry» erzählt davon, wie Billie aufwächst und die Arbeit an ihrem Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ihr Leben verändert. Zwei Stunden lang begleiten wir sie auf ihrer Tour, sehen, wie sie hinter der Bühne weint und bekommen einen Einblick in ihr Zuhause.



Dass die Doku-Aufnahmen peinlich werden könnten, war eine Befürchtung der Musikerin – nicht einmal ihre Familie durfte den Film vor Billie sehen.