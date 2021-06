Billie Eilishs Freund schämt sich für problematische Aussagen

Der neue Mann an der Seite von Eilish entschuldigt sich nun für seine früheren Aussagen. «Ich verstehe, wie beleidigend meine Worte sind», so Vorce in einem Statement, das er auf Instagram teilte.

Kaum ist Billie Eilish in einer angeblich neuen Beziehung, sorgt ihr vermeintlicher Freund bereits für Schlagzeilen. Matthew Tyler Vorce, mit dem die Musikerin im April erstmals gesehen wurde, steht wegen alten Social-Media-Posts in Kritik.

Schauspieler Matthew Tyler Vorce (29) hat sich mit einem öffentlichen Statement für seine früheren rassistischen, homophoben und sexistischen Äusserungen entschuldigt. Der angebliche Freund von Sängerin Billie Eilish schreibt in seiner Instagram-Story: «Ich will mich für die Dinge entschuldigen, die ich in der Vergangenheit auf Social Media geschrieben habe.» Die Worte, die er damals verwendet habe, seien «verletzend und unverantwortlich» gewesen.

Dies, nachdem Fans von Eilish in den Tagen zuvor alte Posts in Umlauf gebracht hatten, die Vorce zwischen 2011 und 2017 auf Twitter und Facebook veröffentlicht hat. Darin nutzt er wiederholt rassistische und homophobe Schimpfwörter. In mehreren Posts beleidigt er zudem Frauen. 2012 teilte er unter anderem einen Facebook-Status, in dem er Musikerin Adele (33) als «britische Miss Piggy» bezeichnete.