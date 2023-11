Billie Jean King Cup: Tennis-Weltmeisterinnen heiss auf Titel

Die Schweizer Tennis-Weltmeisterinnen duellieren sich nächste Woche in Sevilla mit den besten Nationen der Welt am Billie Jean King Cup. Das klare Ziel heisst Titelverteidigung.

1 / 5 Wollen den Triumph von Glasgow wiederholen: Simona Waltert, Viktorija Golubic, Teamcaptain Heinz Günthardt, Jil Teichmann und Belinda Bencic (v. l. n. r.). Claudio De Capitani/freshfocus «Wir haben ein ganzes Jahr darauf gewartet, dass wir den Titel verteidigen können», sagt Jil Teichmann. Claudio De Capitani/freshfocus Viktorija Golubic mit der Medaille von Glasgow 2022. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Die Schweiz will den Titel am Billie Jean King Cup verteidigen.

Bereits am Freitag reist das Frauen-Tennis-Team dafür nach Sevilla.

Erstmals mit dabei ist die 18-jährige Céline Naef.

«Ganz oben auf dem Berg ist es am schönsten, da wollen wir bleiben», verkündet Heinz Günthardt, kurz bevor er mit dem Frauen-Nationalteam am Donnerstag nach Sevilla abreist. In der andalusischen Hauptstadt will Captain Günthardt am Billie Jean King Cup mit seiner Equipe den historischen Tennis-Triumph aus dem Vorjahr wiederholen, als man sich in Glasgow sensationell den Weltmeistertitel sicherte.

Die Ambitionen sind beim Schweizer Team nach dem Vorjahrescoup gestiegen. «Dabei zu sein, das kann es nicht sein. Wir wollen mehr», meint Günthardt. Die Schweizerinnen treten ab nächster Woche in Sevilla mit fünf Spielerinnen in zunächst zwei Vorrundenspielen gegen Tschechien (Dienstag) und die USA (Donnerstag) an, wobei nur der Gruppensieger in den Halbfinal des Finalturniers einzieht.

Bencic nach Lebensmittelvergiftung dabei

Auch beim Kofferpacken gehen die amtierenden Weltmeisterinnen mit grossem Optimismus an die Sache heran. «Wir haben die Kleider immer bis zum Final gepackt», sagt Jil Teichmann (WTA 142) und fügt lächelnd an: «Und sonst gibts ja noch den Laundry Service.» Teichmann war bereits letztes Jahr dabei und schwärmt angesprochen auf Glasgow 2022 «von unglaublich schönen Erinnerungen». «Jetzt haben wir ein ganzes Jahr darauf gewartet, dass wir den Titel verteidigen können», so die 26-Jährige weiter.

Ebenfalls im Schweizer Aufgebot für Sevilla fungiert Belinda Bencic (WTA 14). Die Olympiasiegerin litt zuletzt unter den Nachwehen einer Lebensmittelvergiftung und musste seit Mitte September pausieren. «Sie ist schon mal dabei, das ist sehr gut. Wir werden vor Ort sehen, was geht und was nicht», meint Günthardt zur bestklassierten Schweizerin.

Aufsteigerin Naef erstmals im Aufgebot

Die Formstärkste des Schweizer Teams ist aktuell Viktorija Golubic (WTA 83), die zuletzt drei Turniere in sechs Wochen gewann. «Der Schwung hilft mir auf jeden Fall, um das letzte Highlight des Jahres anzugehen», so die 31-jährige Zürcherin. Mit Bencic, Teichmann, Golubic sowie Simona Waltert (WTA 167) setzt Günthardt auf vier Spielerinnen, die bereits in Glasgow dabei waren.

Ihr Debüt fürs Nationalteam wird dafür Céline Naef (WTA 137) geben. «Ich war überglücklich, als mich Heinz über mein Aufgebot informierte», erklärt die 18-jährige Schwyzerin. Im Juni bezwang sie in S-Hertogenbosch sensationell Tennis-Ikone Venus Williams und geriet danach plötzlich in den Fokus vieler Medien und Fans. «Ich konnte gut mit dem umgehen», sagt Naef im Gespräch mit 20 Minuten.



Trotz ihres Aufstiegs gibt sie sich bescheiden und stellt auch für den grossen Auftritt am Billie Jean King Cup keine grossen Ansprüche. «Heinz entscheidet, wer da spielt. Ich muss einfach bereit sein», so die Tennis-Hoffnung. Auch aufgrund des ungewissen Fitness-Zustandes Bencics könnte Naef in Sevilla womöglich gleich auf dem Court gefordert werden.

Was zeigen die Schweizerinnen in Sevilla? Sie verteidigen den Titel! Sie scheitern in der Vorrunde. Sie kommen in den Halbfinal. Mir egal, ich schaue nur Fussball.