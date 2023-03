Temu: Wird diese neue App grösser als Amazon?

1 / 8 Temu will zum weltweiten Marktführer im Onlinehandel werden. 20min/Anna Bila Der Händler bietet China-Waren direkt ab Fabrik zu Tiefstpreisen. 20min/Anna Bila Wer die App auf sozialen Medien bewirbt, bekommt dafür auch Gratis-Produkte. 20min/Anna Bila

Darum gehts Temu ist der nächste grosse Onlinehändler.

Seine China-Waren direkt ab Fabrik sind unschlagbar günstig.

Oft gibt es die Ware auch gratis.

Nach Shein mischt der nächste chinesische Billig-Anbieter den Onlinehandel auf. Der Marktplatz Temu startete im September in den USA und war vier Monate später die meist heruntergeladene App.

Dank Werbung am Superbowl explodierten die Downloadzahlen im Februar noch einmal, wie «CNN» schreibt. Die Botschaft des Werbe-Clips? Shoppe wie ein Milliardär, indem du viele Dinge kaufst – aber billig. Die App ist auch heute noch die Nummer eins in den Downloadcharts.

20 Minuten erklärt das Phänomen Temu.

Was ist Temu?

Der Onlinehändler mit Sitz in den USA gehört zum chinesischen E-Commerce-Giganten PDD, der an der US-Börse ist. Zu kaufen gibt es praktisch alles zu unschlagbaren Preisen und mit 90-Prozent-Aktionen – Abendkleider für 9,99 Dollar, Haushaltwaren wie Augenbrauentrimmer für 90 Cent oder Unterhaltungselektronik wie kabellose Kopfhörer für ein paar Dollar.

Warum sind die Produkte so billig?

Die Firma nutzt laut eigenen Angaben das Logistik- und Produzenten-Netzwerk der milliardenschweren Muttergesellschaft. Temu liefert direkt von den meist chinesischen Fabriken, laut Berichten die Überschussproduktion. Beste Qualität darf man zu Tiefpreisen nicht erwarten. «Man bekommt das, wofür man bezahlt», schreibt «Business Insider», das die Produkte getestet hat.

Warum wächst die App so schnell?

Billige Fast Fashion bieten auch Wish oder Shein. Bei Temu gibts aber noch Boni, fürs Bewerben der App in sozialen Netzwerken. Manche haben so für Hunderte Dollar Gratisprodukte bekommen, wie das «Time»-Magazin schreibt. Wie einst Amazon macht die Firma Verlustgeschäfte, um Marktanteile zu gewinnen, zitiert es einen Informatikprofessor. Zudem soll Temu Influencer beauftragt haben, schlecht über die Konkurrenz zu sprechen, behauptet Shein, das Temu deswegen vor Gericht zerrte.

Fast Fashion ist schlecht fürs Klima Fast-Fashion lebt von schnellen Trends. Gut für die Umwelt ist das nicht. Denn stetig neue Modetrends verleiten dazu, immer neue Kleidung zu kaufen. Alte Teile landen dann oft im Abfall. Allgemein sei die Modeindustrie nicht nachhaltig, so Marta Kwiatkowski vom GDI. In Sachen Kleidung herrsche eine Überversorgung. «Das einzig wirklich nachhaltige wäre, nur neue Teile kaufen, um alte, kaputte zu ersetzen.»

Auf Tiktok gibt es Hunderte Millionen Videos zu Temu. Im Vergleich zu den Milliarden Videos zu Shein, Aliexpress und Amazon ist der neue Konkurrent aber noch weit hinten.

Was ist der Haken?

Es ist laut Experten fraglich, ob Temu die niedrigen Preise und Vergünstigungen beibehalten kann. Ausserdem häufen sich Berichte über falsche oder nicht gelieferte Pakete und einen nicht reagierenden Kundendienst. Über das Schwesterunternehmen von Temu, Pinduoduo, gibt es auch Beschuldigungen wegen verkaufter Fälschungen.

Gibt es Temu auch bei uns?

Noch nicht, bisher liefert Temu erst in die USA sowie nach Kanada, Neuseeland und Australien. Bald steht aber der Marktstart in Grossbritannien an, dann könnte es bis Europa nicht mehr lange dauern. Die Firma strebt laut Medienberichten die globale Vorherrschaft an.

Kann Temu wirklich weltweit führend werden?

«Im E-Commerce ist alles möglich», sagt E-Commerce-Experte Uwe Leimstoll von der FHNW zu 20 Minuten. So könnte auch der Weg von Shein drohen, dessen Umsatz wegen niedriger Produktstandards und unzuverlässigen Versands im vergangenen Jahr um 73 Prozent einbrach, wie das Branchenmagazin «Charged Retail» schreibt. Der rasante Aufstieg von Temu zeige jedenfalls, wie schnell der Markt ist, so Pascal Macek, Geschäftsleiter der Go 2 Flow E-Commerce Academy Luzern.