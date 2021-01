Für den guten Zweck : Bills-Fans spenden 150’000 Dollar für Stiftung des gegnerischen Starspielers

Noch ein Sieg fehlt ihrem Team zum Superbowl-Einzug. Doch die Fans der Buffalo Bills sind jetzt schon Weltklasse – wie eine etwas andere Spendenaktion zeigt.

Denn sie unterstützen nicht nur ihr eigenes Team. Nach dem Sieg gegen die Baltimore Ravens haben sie dazu aufgerufen, die Organisation «Blessings in a Backpack» zu unterstützen.

Fans des NFL-Teams Buffalo Bills haben nach dem Einzug ihrer Mannschaft in die nächste Runde der NFL-Playoffs fast 150’000 Dollar gespendet – für eine vom gegnerischen Quarterback, Lamar Jackson, unterstützte Hilfseinrichtung. Das berichtete die Zeitung «USA Today» am Sonntag.

Demnach hatten Fans der Bills nach dem 20:3 gegen die Baltimore Ravens am Samstagabend dazu aufgerufen, die Organisation «Blessings in a Backpack» mit Spenden zu unterstützen – und 5500 individuelle Spenden summierten sich in den ersten 14 Stunden nach Spielende zu fast 150’000 Dollar. Jackson hatte sich verletzt und durfte die Partie wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung nicht zu Ende spielen.