Lewis Capaldi muss sein Konzert in Zürich verschieben

Mit seiner «Broken by desire to be heavenly sent – Global Tour 2023» kommt er neu am Mittwoch, dem 28. Juni 2023 ins Zürcher Hallenstadion. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Am 7. März 2023 hätte Lewis Capaldi im Rahmen seiner «Broken by desire to be heavenly sent – Global Tour 2023» im Zürcher Hallenstadion einen Halt eingelegt. Doch sein einziges Schweiz-Konzert muss er nun aus gesundheitlichen Gründen verschieben. «Ich bin absolut am Boden zerstört, während ich dies schreibe», beginnt er der 26-Jährige sein Statement. «Wie viele von euch wissen, hatte ich in den letzten Tourabenden wirklich Probleme mit meiner Stimme», fährt er fort. Gestern Abend habe er unter Schmerzen und mit grosser Mühe seinen Gig in Stockholm gespielt, um seine Fans keinesfalls zu enttäuschen.