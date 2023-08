Zürich: «Bin auch im Rollstuhl dabei» – Grillchef Baba will trotz OP an Street Parade

«Ich habe so viel Freude an den Menschen, eine Street Parade ohne Baba kann ich mir nicht vorstellen», so Baba.

Baba Abdul Quadir Godil, der bekannteste Grillchef Zürichs, will unbedingt an der Street Parade dabei sein.

Das ist passiert

Der Zürcher Kult-Grilleur Baba Godil vom Restaurant «Pumpstation» am Utoquai will die Street Parade am kommenden Wochenende auf keinen Fall verpassen. «Das ist für mich der schönste Tag», sagt Baba gegenüber « Züritoday ». Anfang Mai habe er einen Unfall mit seinem Microlino-E-Auto gehabt. Dabei sei er zwar glimpflich davongekommen, er habe aufgrund mehrerer komplizierter Brüche im Spital Limmattal allerdings operiert werden müssen.

Der ganze Rehabilitationsprozess habe zwei Monate gedauert, so Baba. Am Züri Fäscht Anfang Juli habe er das erste Mal nach seinem Ausfall bei den Vorbereitungen für den Stand des Restaurants mithelfen können. Doch wenige Tage später habe sich herausgestellt, dass es eine weitere Operation benötige. Der Grund: ein Infekt.

«Ich bin mega traurig»

Der Rückschlag sei hart für Baba. «Ich bin mega traurig.» Doch die beiden anstehenden Operationen seien für Baba nicht so schlimm wie der Gedanke daran, dass er die Street Parade verpassen könnte. «Ich habe so viel Freude an den Menschen, eine Street Parade ohne Baba kann ich mir nicht vorstellen.» Eine der Operationen habe er schon überstanden, nun sei er positiv gestimmt, dass er am Street-Parade-Wochenende mit im Geschehen sein werde: «Baba ist dabei, auch im Rollstuhl.»