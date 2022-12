Wolodimir Selenski will Wladimir Putin verprügeln

Im Interview mit LCI sagt Wolodimir Selenski, dass er Putin gerne in einem Einzelkampf konfrontieren würde.

Wolodimir Selenski verkörpert den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung seit Kriegsbeginn. So zeigte er sich in einem Video auf den Strassen von Kiew, nur Stunden nachdem die Hauptstadt eines von vielen Zielen russischer Raketen wurde. Nun hat er in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender LCI eine Art Kampfansage gemacht.