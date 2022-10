Filip Stojilkovic: Serbien will uns Sions Sturmjuwel abwerben

Filip Stojilkovic : «Bin bereit für die Nati» – Serbien will uns Sions Sturmjuwel abwerben

Die Leistung von Filip Stojilkovic ist in dieser Saison förmlich explodiert. 20 Minuten hat den Sion-Stürmer gefragt, wie lange es ihn noch in der Super League hält – und für welche Nationalmannschaft der schweizerisch-serbische Doppelbürger spielen will.