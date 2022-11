Nati-Goalie Gregor Kobel ist die Nummer 2 – oder bald mehr?

Gregor Kobel wurde bei der Schweizer Nationalmannschaft offiziell zum Torwart Nummer zwei erklärt. Mittelfristig will er aber nicht nur hinter Yann Sommer in der Hierarchie stehen.

1 / 4 In der Champions League und Bundesliga begeistert Gregor Kobel mit starken Leistungen. REUTERS Von dem deutschen Star-Experten und Ex-Weltfussballer Lothar Matthäus wird er gar als einstiger Nachfolger von Manuel Neuer bei den Bayern gehandelt. REUTERS Diese Leistungen sind auch bei Murat Yakin angekommen: Er hat sich für Kobel als Nummer zwei hinter Yann Sommer entschieden. AFP

Darum gehts Murat Yakin hat am Freitag für klare Verhältnisse in der Goalie-Hierarchie gesorgt.

Gregor Kobel ist hinter Yann Sommer die Nummer zwei.

Es ist das Ergebnis eines raketenhaften Aufstiegs des heute 24-Jährigen.

Vor einem Jahr war er sie schon, dann lancierte Nati-Trainer Murat Yakin das Rennen. Nun aber ist die Sache in Doha kurz vor WM-Start definitiv geklärt: BVB-Goalie Gregor Kobel ist die Nummer zwei im Schweizer Tor. «Ich habe mich, so gut es geht, versucht, dafür zu empfehlen in der Bundesliga und Champions League mit meinen Leistungen bei Borussia Dortmund», sagt der 24-Jährige am Freitagmittag in Doha.

Kobel als Nummer 1 beim WM-Start?

Yakin sorgt damit für eine klare Hierarchie bei den Goalies. Kobel ist vor Jonas Omlin sowie Philipp Köhn und hinter Stammgoalie Yann Sommer gesetzt. Oder doch mehr? Yann Sommer machte im Testspiel gegen Ghana am Donnerstag die ersten Spielminuten seit seiner Sprunggelenk-Verletzung am 18. Oktober. Er wirkte bei weitem noch nicht so, als befinde er sich im gewohnten Sommer-Modus. Der 33-Jährige agierte vorsichtig, das Timing sass noch nicht und die Fitness scheint auch noch nicht bei 100 Prozent zu sein. Ist Gregor Kobel also auch ein Kandidat für die Startelf gegen Kamerun? Für Sommer und seinen verletzten Fuss läuft die Zeit. Am 24. November muss er bei 100 Prozent sein.

«Ich erhoffe mir ehrlich gesagt nichts. Ich versuche, Yann, so gut es geht, zu unterstützen in den kommenden Tagen, damit er bereit ist für das Spiel», sagt Kobel. Und ergänzt dann: «Falls etwas sein sollte, werde ich schauen, dass ich bereit bin.» Yann sei ein Super-Typ, immer gut gelaunt – «ich kann nur Positives über ihn erzählen». Kobel macht auch kein Geheimnis daraus, dass er Sommer künftig beerben will: «Ich werde sicher alles dafür geben, dass ich irgendwann die Nummer eins bin.»

Matthäus sieht Kobel bald bei den Bayern

Es wäre die logische Konsequenz von Kobels raketenhaftem Aufstieg in den letzten Jahren. 2014 sah er als Junior bei GC keine Perspektive mehr, wechselte in die Jugendabteilung von Hoffenheim. Im Januar 2019 ging Kobels Stern dann richtig auf, mit einer Leihe von Hoffenheim zu Augsburg und total 16 Bundesligaeinsätzen. Dann ging es weiter zum VfB Stuttgart, wo er während zwei Saisons unangefochtener Stammtorhüter war, und im vergangenen Jahr folgten schliesslich der Transfer zu Borussia Dortmund und die Länderspielpremiere in der Schweizer Fussballnationalmannschaft. «Mir ist es wichtig, immer besser zu werden. Bisher klappte das ganz gut.»

In der Bundesliga sowie in der Champions League brilliert Kobel mit starken Leistungen – Deutschlands Star-Experte Lothar Matthäus adelte den 24-Jährigen kürzlich als möglichen Nachfolger von Manuel Neuer bei Serienmeister Bayern München. Dazu sagt Kobel schmunzelnd: «Ich versuche, so wenig wie möglich von den ganzen Nebengeräuschen mitzukriegen. Im Moment bin ich bei Borussia Dortmund und wir haben dort genug Aufgaben zu erledigen.»