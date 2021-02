Als Darth Vader oder T-Rex : «Bin Busy Andrea»– Britin bringt Abfall jede Woche in neuem Kostüm vor die Türe

Eine Frau in Grossbritannien ist während des Lockdowns auf eine ausgeklügelte Idee gekommen: Um den langweiligen Corona-Alltag etwas bunter zu gestalten, zieht sie bei jedem Gang zur Mülltonne ein anderes Kostüm an. Ihre Outfits hält sie in den sozialen Medien fest.

1 / 5 Andrea Belcher im Darth-Vader-Kostüm beim Gang zur Mülltonne. Instagram Auch als Hot Dog verkleidete sich die Pub-Inhaberin. Instagram Einmal entsorgte sie ihren Abfall als Charlie Chaplin. Instagram

Darum gehts In Grossbritannien hat eine Frau den Gang zur Mülltonne kreativ gestaltet.

So trägt sie jedes Mal ein anderes Kostüm, um den Abfall zu entsorgen.

Auf ihrem Instagram-Account dokumentiert sie ihre Outfits.

Darth Vader, Charlie Chaplin und ein ausgewachsener T-Rex: Seit Beginn des ersten Corona-Lockdowns im März hat die Britin Andrea Belcher ihre Mülltonne jede Woche in einem anderen Kostüm an die Strasse gestellt. «Allen geht es miserabel zur Zeit», sagte Belcher dem Sender «Sky News». «Also ist es schön, ein bisschen verrückt zu sein und Menschen zum Lächeln zu bringen.» Das können nicht nur die Nachbarn der Pub-Besitzerin in der englischen Grafschaft Surrey. Auf Tiktok und Instagram, wo sich die Britin «Bin Busy Andrea» nennt, haben die von ihrer Tochter Eve teilweise aufwendig bearbeiteten Videos des wöchentlichen Spektakels ihre Fans gefunden.

Inspirieren liess sich Belcher von Schauspielerin Amanda Holden, die im Frühjahr ihren Müll in einem Ballkleid aus dem Haus brachte. «Ich dachte, ich schäme mich zu sehr, aber eines dunklen Abends, als alle schon drinnen waren, habe ich auch meine Tonne in einem schwarz-lilanen Ballkleid nach draussen gebracht», erzählte sie dem Sender. Belcher kam auf den Geschmack – und brachte in den folgenden Wochen unter anderem als Marge Simpson, Schneemann Olaf aus dem Disney-Film «Frozen», als Piratin oder als Hotdog verkleidet ihre Mülltonne auf die Strasse.