Winterthur ZH: «Bin entsetzt, dass einige das Feuerverbot missachten»

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt derzeit in fast allen Schweizer Kantonen ein Feuerverbot im Wald oder in Waldesnähe. In gewissen Kantonen – etwa Aargau, Thurgau und Glarus – und in gewissen Zürcher Gemeinden ist auch das Abbrennen von Feuerwerk verboten oder eingeschränkt. Trotzdem lassen sich einige nicht davon abhalten, im Wald grillieren zu gehen. So etwa geschehen in Winterthur beim Reitplatz in der Nähe der Töss, wie Roger Schmid sagt, der regelmässig bei der Feuerstelle vorbeigeht, um dort den Müll aufzuräumen. «Ich mache das freiwillig der Natur und den Tieren zuliebe», sagt der 51-Jährige gegenüber 20 Minuten.