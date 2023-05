FC Basel: Fabian Frei und Davide Callà nach 1:6 gegen St. Gallen

Dem FCB winkt am Donnerstag die historische Chance, als erste Schweizer Mannschaft in den Final eines europäischen Wettbewerb vorzustossen. Seit Sonntagnachmittag und der 1:6-Klatsche gegen St. Gallen scheint klar, dass die Basler diesem Ziel im Saisonendspurt alles unterordnen.

Im Vergleich zum Hinspielsieg gegen die Fiorentina stellte Interimstrainer Heiko Vogel seine Mannschaft für das Gastspiel in der Ostschweiz gleich auf neun Positionen um. Eine Massnahme, die angesichts des bereits 57. Pflichtspiels in dieser Saison verständlich ist, aber dennoch komplett schief ging.

Callà ersetzte gesperrten Vogel

Trotzdem wächst das Risiko weiter, dass die Basler bei einem Out in der Conference League und dem verpassen der ersten fünf Super-League-Plätze am Ende mit leeren Händen dastehen könnten. In diesem Fall würden der FCB zum ersten Mal seit der Saison 2001/2002 eine Saison ohne europäische Spiele absolvieren müssen. Callà: «Wir sind uns bewusst, dass wir jetzt liefern müssen. Wir werden jedes Spiel wie einen Final angehen.»

«Für mich unerklärlich»

Er könne in Anbetracht der vielen Wechsel verstehen, dass bei der Basler Leistung einmal mehr eine klare Diskrepanz zwischen dem Auftritten in der Conference League und dem Liga-Alltag zu erkennen sei. «Aber dass sie über die Saison hinweg so gross ist, ist für mich ein wenig unerklärlich.» Gut möglich, dass der FCB am kommenden Donnerstag wieder ein ganz anderes Gesicht zeigt. Die Basler gehen mit einem knappen 2:1–Polster ins Halbfinal-Rückspiel gegen die Fiorentina. «Ein Finaleinzug wäre nicht hoch genug einzuschätzen», so Frei.