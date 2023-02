Ski-WM: Justin Murisier will nach Tiefschlag zurückkommen

Doch es hat zu wenig Startplätze, also bleibt er aussen vor.

Dabei hat er auch in der Abfahrt und im Super-G die WM-Limite erreicht.

Der Allrounder startet nur sicher in der Kombination.

Zu Saisonbeginn sah es für Justin Murisier nicht gut aus. Eine Rückenoperation kostete ihn wichtige Rennen, doch der Schweizer Allrounder kam zuletzt immer besser in Fahrt. Besonders in den Speed-Disziplinen konnte er jeweils die WM-Limite knacken. Dennoch droht Murisier nun eine bittere Weltmeisterschaft. Der Grund: Der Westschweizer ist einzig für die Kombination vom Dienstag gesetzt.

Im Super-G wurde er als fünftbester Schweizer Fahrer des Rankings nicht nominiert. In der Abfahrt muss er in der internen Quali um einen Platz kämpfen. Im Riesen, eigentlich seiner Parade-Disziplin der letzten Jahre, schaffte er die WM-Limite nicht. Murisier hadert, hauptsächlich allerdings wegen seines Super-G-Outs. «Ich bin sehr enttäuscht, wie sie entschieden haben. Es ist nicht so fair, ich muss es aber akzeptieren.»