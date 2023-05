ESC: Kann Remo Forrer den Sieg in die Schweiz holen?

Im Rennen um den diesjährigen Sieg am Eurovision Song Contest wird es am Dienstag für die ersten 17 Länder ernst – auch für die Schweiz. Im ersten Halbfinale treten sie für den Einzug ins grosse Finale am Samstag an. Bereits weit im Voraus kristallisieren sich die grossen Favoriten jeweils heraus. In diesem Jahr steht bei den Buchmachern vor allem ein Land ganz weit oben: Schweden.