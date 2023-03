Annina Frey gibt an Swiss Music Awards einmaliges TV-Comeback

1 / 6 Annina Frey kommt für ein Mal zurück auf die heimischen Bildschirme. Filip Stropek Gemeinsam mit Marco Fritsche (47) führt die 42-Jährige am 17. Mai durch die Verleihung der diesjährigen Swiss Music Awards auf 3+. Filip Stropek 2018 verabschiedete sie sich nach elf Jahren beim SRF-People-Format «Glanz & Gloria». Seither waren Fernsehauftritte eine Seltenheit. SRF/Oscar Alessio

Annina Frey, du führst bald durch die Verleihung der Swiss Music Awards. Ist das dein grosses TV-Comeback als Moderatorin?

Nein, definitiv nicht. (lacht) Ich habe mich bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen, weil ich nicht mehr moderieren wollte. Das ist immer noch so. Das bedeutet aber nicht, dass ich kategorisch alles ausschliesse. Wenn ich Anfragen erhalte, die sich mit meinen Interessen decken, sage ich vereinzelt immer noch zu.

Weshalb ist dieses Engagement das richtige für dich?

Als Moderatorin wurde ich lange einseitig wahrgenommen, dabei habe ich schon während dieser Zeit Musik gemacht. Seit meinem Rückzug mache ich es hauptberuflich. Deshalb sind die SMA für mich eine coole Möglichkeit, zwei Leidenschaften zu verbinden.

«Gut möglich, dass ich moderationstechnisch etwas eingerostet bin.» Annina Frey, Moderatorin & DJane

Kannst du dich als Techno-DJane mit dem heimischen Pop identifizieren, der bei den SMA ausgezeichnet wird?

Es ist nicht so, dass ich mir direkt nach dem Aufstehen harten Techno gebe. Privat bin ich musikalisch sehr offen und auch im klassischen Bereich interessiert. Im letzten Jahr war ich auch viel an Festivals und konnte mich so zum Beispiel für Kings Elliot begeistern. Um aber richtig à jour zu sein, werde ich mich in den kommenden Wochen intensiv in die Schweizer Pop-Welt einhören.

Zusammen mit dir wird auch Marco Fritsche auf der Bühne stehen.

Ja, darauf freue ich mich riesig. Unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Ich war in seinen Sendungen zu Gast, er in meinen. Dass wir aber zusammen moderieren, ist nun eine Premiere. Ich bin froh, dass ich mit Marco Fritsche jemanden an meiner Seite habe, der sich bestens auskennt und der mir im Notfall den Rettungsring zuwerfen kann. Live ist live, da weiss man nie, was passieren kann.

Heisst das, du bist nicht mehr so routiniert?

Es kann gut sein, dass ich moderationstechnisch etwas eingerostet bin, aber das ist etwas, was man nie komplett verlernt. Ich bin sicher, das kommt alles gut. Was die Nervosität eher steigen lässt, ist die grosse Bühne. Soweit ich mich erinnere, habe ich in meiner Karriere noch nie so eine grosse Live-Kiste geschmissen.

Wie zeigt sich die Nervosität bei dir?

Ich werde absolut asozial und will mit niemandem etwas zu tun haben. Nehme das Telefon nicht ab und mag es nicht, angesprochen zu werden. Vor so einer Sendung verabschiede ich mich in meinen Mikrokosmos und fokussiere mich auf das, was ansteht. Sobald dann die ersten zwei Sätze auf der Bühne gesprochen sind, bin ich erleichtert und alles ist vorüber. (lacht)

In den letzten Jahren war es ruhig um dich. Wie sehr hat sich dein Leben verändert?

Komplett. Um 180 Grad. Es ist nicht nur, dass ich mich in die Selbstständigkeit gewagt habe, ich bin auch Mutter geworden und hatte damit zu kämpfen, alles unter einen Hut zu bringen. Ich bin aber bekannt dafür, nicht immer den einfachsten Weg zu wählen. Mit dem Alter merke ich aber, dass ich den Fokus darauf gelegt habe, das zu machen, was ich liebe, und das ist das Richtige.

Dein Sohn Paul ist im Hintergrund zu hören. Wie geht es ihm?

Super! Er ist mittlerweile drei und ein aufgewecktes, motiviertes Kind. Das ist zwar sehr fordernd und lässt mich wie ein Oktopus den Alltag jonglieren, aber als kleiner Sonnenschein gibt er mir unglaublich viel.



Musik, Moderation oder Mamidasein: Welcher ist dein liebster Job?

Ich wäre nicht glücklich, wenn ich mich auf etwas beschränken würde. Dadurch, dass ich alles verbinden kann, fühle ich mich sehr privilegiert. Es bedeutet aber auch, dass man Abstriche machen muss – das ist zugleich die grösste Herausforderung, dies zu akzeptieren. Ich habe es geschafft und kann so happy durchs Leben gehen.