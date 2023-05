Davina Geiss wäre wegen brennendem Porsche fast gestorben

Im Januar explodierte ein Porsche von Robert Geiss plötzlich. Davina machte den Vorfall auf Instagram publik. 20min/noh

Darum gehts Im Januar machte Davina Geiss auf Instagram publik, dass ein Porsche ihres Vaters Robert Geiss (59) aus dem Nichts Feuer fing.

Neue Details enthüllen, wie gefährlich der Brand für die 19-Jährige tatsächlich war.

Für Davina und eine Freundin wäre beinahe jegliche Hilfe zu spät gekommen.

Der Schock sass tief, als Davina Geiss im Januar auf Instagram erzählte, dass ein Porsche ihres Vaters plötzlich anfing zu brennen. Damals war nicht klar, ob Davina im Auto drin war, als dieses Feuer fing und später sogar explodierte. Neue Szenen, die im Rahmen der Reality-Show «Davina & Shania – We Love Monaco» veröffentlicht wurden, zeigen, wie prekär die Situation für die Millionärstochter tatsächlich war.

Im Detail geht Davina im Trailer der Episode, die am Pfingstmontag ausgestrahlt wird, auf die «Horrornacht» ein. Sie wollte gemeinsam mit einer Freundin den Porsche in der Garage parkieren, als ihre Kollegin plötzlich den Rauch bemerkte. «Schreiend haben wir sofort nach Hilfe gesucht.» Als sie nicht mal eine Minute später wieder beim Auto waren, stand bereits der ganze Kofferraum in Flammen. Aus lauter Schock waren die beiden Teenagerinnen wie gelähmt. Mit Sand probierten sie die Flammen zu löschen – vergebens.

Währenddessen wurde die Rauchentwicklung immer schlimmer. «Irgendwann war die ganze Garage voller schwarzem Rauch. Wenn wir länger im Raum geblieben wären, wären wir gestorben», erinnert sich Davina. Die Feuerwehr, die mit 15 Wagen ausrückte, kriegte den Brand unter Kontrolle. Wieso der Porsche anfing zu brennen, wird im Trailer nicht erklärt.

Davina Geiss trug vier Stunden lang eine Sauerstoffmaske

Die Zeit in der Garage hatte gesundheitliche Folgen für die Deutsche. «Zuerst dachte ich, ich habe nichts. Eine Untersuchung der Sanitäterin ergab aber, dass ich eine Rauchvergiftung habe», erinnert sich Davina. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. «Ich muss ein paar Stunden hierbleiben. Gleich untersuchen sie, ob ich noch Rauch in der Lunge habe», so die Teenagerin in einem Clip direkt aus dem Spital.

Währenddessen sass ihre jüngere Schwester Shania zu Hause. «Plötzlich bekam ich einen Anruf von Davina, dass sie ins Krankenhaus müsse», so die 18-Jährige in der Show. Da sie auf den Hund der beiden aufpassen musste, konnte sie ihrer Schwester nicht zur Seite stehen. «Irgendwann ging sie dann aber nicht mehr ans Telefon. Da konnte ich nicht anders, als ins Krankenhaus zu gehen», erinnert sie sich.

Insgesamt vier Stunden lang musste Davina eine Sauerstoffmaske tragen. Danach seien ihre Blutwerte wieder okay und die Lunge einigermassen rauchfrei gewesen. «Ich bin so unendlich dankbar, dass mir nichts passiert ist. Das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe», so die Tochter von Robert und Carmen Geiss. Davina ist seither jeden Tag dankbar, dass es ihr gut geht.