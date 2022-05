Silvan Widmer: «Es ist die vielleicht beste Saison, die ich je gespielt habe»

Auch sein Standing in der Nationalmannschaft hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich verändert: «Ich fühle mich mehr wertgeschätzt und ich bin froh, dass ich endlich eine Rolle spielen darf in diesem Team.»

Ich habe in Mainz vom ersten Tag an extrem viel Wertschätzung erhalten, mit Bo Svensson einen Trainer, der mir vertraut und mich schätzt. Das hilft natürlich. Zudem war ich so gut wie nie verletzt in dieser Saison.