Chris Tall ist für Schweizer zu schnell

1 / 5 Chris Tall (31) steht momentan im Rahmen des «Comedy Festival Schweiz» hierzulande auf der Bühne. imago images/Eventpress An der Premiere musste der Deutsche feststellen, dass das Schweizer Publikum nicht bei allen seinen Witzen mitkommt. Instagram/christall_official Nichtsdestotrotz war die Show am Donnerstagabend für Tall ein Erfolg. Getty Images

Darum gehts Chris Tall (31) bringt am «Comedy Festival Schweiz» gerade seine Fans zum Lachen.

Er verrät, ob die Deutschen oder die Schweizer verklemmter sind.

Zudem gibt er Einblicke in sein Engagement für ein Kinderhilfswerk.

Chris Tall (31) ist seit seinem Durchbruch mit seiner RTL-Show «Darf er das?» ein gefeierter Komiker. Einst wurde er sogar als Nachfolger von Daniel Hartwich (44) beim Dschungelcamp gehandelt. Momentan steht er im Rahmen des «Comedy Festival Schweiz» auf der Bühne.

Bei der Premiere des Festivals am Donnerstagabend ging es drunter und drüber. «Es verlief so gut wie gar nichts nach Plan», meint der Deutsche lachend. Diese Shows haben aber einen besonderen Platz in seinem Herzen, weil er spontan reagieren müsse, erzählt er gegenüber 20 Minuten. Deshalb werde er sein Programm für die restlichen Shows auch nicht anpassen. Das, obwohl sein Tempo hierzulande für Verwirrung sorgte. «Nicht einmal alle Deutschen kommen bei meinem Sprechtempo nach. Für Schweizer bin ich dann erst recht zu schnell», erzählt er.

Bist du Chris-Tall-Fan? Ja, ich finde ihn mega lustig. Geht so. Nein, er ist nicht so meins. Wer ist das?

Chris spendet für den guten Zweck

Am Klischee des «verklemmten Schweizers» ist laut Tall aber nichts dran. Im Gegenteil: «Ich habe das Gefühl, die Schweizer sind sogar entspannter als die Deutschen. Hier kann man Witze bringen, die in Deutschland für Empörung sorgen.» Ansonsten bemerke er aber keine Unterschiede im Publikum, meint er.

Das «Comedy Festival Schweiz» ist dem Kinderhilfswerk «Magic Moments» des Veranstalters und Komikers Peter Löhmann gewidmet. Alle Ticketeinnahmen kommen Kindern im Himalaya und Haiti zugute. Chris trat bereits 2017 am Festival auf und war sofort Feuer und Flamme für das Projekt. «Ich dachte, das sei einfach eine x-beliebige Show, mit der ich mein Geld verdienen kann. Dann zeigte Peter aber Videos aus Nepal. Das hat mich so berührt, dass ich sagte ‹Nimm meine Gage, ich will hier nichts verdienen› und wusste, dass ich dorthin reisen möchte.»

In Nepal half Chris beim Aufbau einer Schule. Die «Chris Tall School» bietet 100 Kindern gratis Unterricht und Verpflegung. «Diese Reise hat mir die Augen geöffnet. Die Menschen dort sind so dankbar und bescheiden.» Deshalb spendet der Bambi-Gewinner auch regelmässig seine fünf- bis sechsstelligen Gewinne aus Shows wie «Promi Wer wird Millionär» an das Hilfswerk.