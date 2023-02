Sven Ivanic hängt für Comedy seine Jus-Karriere an den Nagel

1 / 5 «Meine Eltern wären am liebsten bei jedem Auftritt mit dabei»: Der Zürcher Sven Ivanic ist ein Familienmensch durch und durch. 20min/Ela Çelik Aktuell tourt er mit seinem neuen Programm «Stilbruch» durch die Schweiz. 20min/Ela Çelik Neu setzt der Comedian nicht nur auf Stand-up, sondern auch aufs Musizieren. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Für seine Comedy-Karriere hat Sven Ivanic (32) seine Tätigkeit als Jurist komplett an den Nagel gehängt.

Aktuell tourt er mit seinem zweiten Programm «Stilbruch» durch die Schweiz.

Mit 20 Minuten hat der Performer über seinen Migrationshintergrund und seine Familie gesprochen.

Wie bringt man Menschen zum Lachen? Stand-up-Comedian Sven Ivanic, so könnte man meinen, hat die Antwort aus dem Stegreif parat. Doch meint er dazu nüchtern: «Keine Ahnung, ich probiere es einfach immer wieder, bis es klappt.» Geboren wurde der 32-Jährige in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Seine Eltern flüchteten im Jahr 1991 vor dem Krieg im damaligen Jugoslawien in die Schweiz. Eine harte Zeit, wovon der Einjährige damals jedoch nichts mitbekommen hat. «Ich hatte alles, meine Eltern haben dafür gekämpft, dass es uns gut geht», erinnert er sich.

Ivanics Mutter ist Krankenschwester, was der Familie den Start in der neuen Heimat ermöglicht hatte. Sein Vater ist Jurist – ein Weg, den auch er bald einschlagen würde. «Das Rechtssystem in der Schweiz ist natürlich ein anderes, als das in Kroatien, deshalb liess sich mein Vater zum Röntgenassistenten umschulen», so Ivanic. Doch die Berufstradition geht noch weiter in der Familie zurück, denn auch sein Grossvater war Anwalt.

Svens Grosi ist sein grösster Fan

Dass in diesem doch eher trockenen Berufsumfeld einmal ein Comedian heranwachsen würde, war dennoch kein Zufall. «Comedy wurde in meiner Familie grossgeschrieben. Mein Vater zeigte mir Filme von Komikern, die er gut fand, zum Beispiel von den Schmirinskis und meine Mutter ist noch heute ein grosser Fan von Viktor Giacobbo und sowieso eine extrem lustige Person.»

Entsprechend war die Unterstützung gross, als sich Sven nach seinem Jurastudium dazu entschied, einen Fuss ins Comedy-Business zu setzen. «Meine Eltern wären am liebsten an jedem Auftritt dabei», meint er. Ein grosser Fan von ihm ist auch seine Grossmutter. «Einmal setzte sie sich in den Nachtzug von Zagreb nach Zürich, um meine Show zu sehen. Sie fand es total lustig, obwohl sie kein Wort verstanden hat. Mein Vater hat ihr hin und wieder ein paar Übersetzungen ins Ohr geflüstert».

Sven Ivanic ist ein Familienmensch durch und durch. Ein Einzelkind, das einen engen Kontakt zu seinem Cousin und seinen drei Cousinen in Kroatien pflegt. Zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, sei eine Bereicherung, auch wenn immer die Angst bestehe, dass man seine Ursprungskultur verliert. «Du weisst halt nicht, ob deine eigenen Kinder mal die Sprache sprechen, mit der du selbst gross geworden bist», so Ivanic.

«Ich muss ja nicht gut singen können»

Im November 2022 hängte Ivanic seine Jus-Karriere komplett an den Nagel, um sich voll und ganz seiner Leidenschaft zu widmen. «Mit dem Gedanken habe ich schon länger gespielt, aber dann kam die Pandemie dazwischen. Bis jetzt bin ich sehr glücklich mit der Entscheidung. »Verständlich, denn seine Comedy-Karriere nimmt Form an: Nach mehreren Auftritten in verschiedenen SRF-Formaten, tourt er aktuell mit seinem zweiten Programm «Stilbruch» durch die Schweiz. Am Anfang setzte er den Fokus voll auf Stand-up, mittlerweile interagiert er mit dem Publikum und ist dazu sogar noch musikalisch unterwegs. Er singt und spielt Gitarre, «Comedy & chli Musik». Kommt das gut? «Es muss ja nicht unbedingt gut klingen, sondern vor allem einfach witzig sein», meint er mit einem breiten Lachen.

Hauptsächlich sorgt sein Kumpel, der Akkordeonspieler Mihajlo Spasic, für den musikalischen Feinschliff. Ein paar Überraschungen gibt es zudem immer, da «keine Show wie die andere ist», verspricht Ivanic. «Ich interagiere wirklich viel mit dem Publikum, je nach Person und Antwort, gibt es dann einen völlig neuen Twist.»

