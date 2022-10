Ski-Star: Warum Marco Odermatt lernen musste Nein zu sagen

Nach seiner Gala-Saison mit dem Sieg des Gesamtweltcups und Olympiagold im Riesenslalom geht es für Marco Odermatt am Sonntag wieder auf die (Weltcup-)Piste. Der Nidwaldner wird beim ersten Rennen der Saison, dem Riesenslalom von Sölden, wieder an den Start gehen.

In diesem Winter geht es um die Verteidigung seines Titels, aber auch um mögliche WM-Medaillen. Was hätte er selbst lieber? «Ich habe noch keine Antwort dafür. Gesamtweltcup gewinnen, heisst auch, dass man einige Rennen gewonnen hat. Das ist natürlich schon besser als eine schlechte Saison mit einer guten WM zum Abschluss», so Odermatt. Aber: «Am besten wäre natürlich beides.»

Interdisziplinärer Start

Odermatt fühlt sich bereit, auch wenn er seine Vorbereitung aufgrund der frühen Speed-Rennen in Zermatt umstellen musste. «Ich bin gut vorbereitet fürs erste Rennen, doch ich habe mich in anderen Jahren auch schon besser gefühlt», drückt er auf die Bremse. Der Grund: Früher konnte er den Fokus komplett auf den Riesen setzen.

Sieg zum Start der Saison

So setzte er sich letzten Winter mit dem Sieg zu Beginn in Sölden sogleich an die Spitze des Gesamtklassements. Die letzten Tage verbrachte er zusammen mit dem Riesenslalom-Team in Diavolezza, um sich perfekt auf das Rennen einzustimmen und den Coup womöglich zu wiederholen. Auf Instagram teilte er mehrere Schnappschüsse mit den Worten: «Arbeiten an den letzten Details».