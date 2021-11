Frag Lilli - «Bin ich alt genug für Sex?»

Ganz einfach ist das Thema Sex nicht: Was darf man als Minderjährige*r und was ist nicht legal? (Symbolbild)

Sexpartner*innen dürfen nicht über drei Jahre älter oder jünger sein

Als Jugendlicher unter 16 ist es aber gut, wenn du sexuelle Erfahrungen machst. Denn so findest du heraus, auf wen du stehst und was du beim Sex magst. Und du übst, Sex zu haben. So wirst du sexuell selbstsicher. Du darfst also Liebesbeziehungen und Sex haben. Das ist dein sexuelles Recht. Das Gesetz schreibt aber vor, dass deine Sexpartner*innen nicht mehr als drei Jahre älter oder jünger sind als du.