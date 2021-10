Doktor Sex - «Bin ich beziehungsgestört?»

Am Anfang trieben wir es häufig und waren mega geil aufeinander. Etwa nach zwei Jahren hat sich das aber gelegt – vor allem bei mir. Dies ist mir auch in früheren Beziehungen schon so passiert. Was ist mit mir los? Bin ich beziehungsgestört?

Antwort von Doktor Sex

Nein, das bist du nicht – jedenfalls nicht so, dass ich mir Sorgen machen würde. Offensichtlich scheint dich die gerade gemachte Erfahrung aber ziemlich zu erschüttern, zumal du einen Zusammenhang siehst zu vorangegangenen Beziehungen. Menschen unterscheiden sich in vielem – auch in ihrer Lust auf Sex. Es ist also nicht erstaunlich, dass dies auch in eurer Beziehung der Fall war. Ungewöhnlich ist höchstens, dass bei euch die Frau häufiger Sex wollte. In meinen Paarberatungen ist die Ausgangslage oft gerade umgekehrt.