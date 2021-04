An der EM in Berlin gewinnt sie 2011 im Sprung ihre insgesamt vierte Medaille an Grossanlässen.

Kaeslin gewann 2009 im Sprung die Europameisterschaft in Mailand, holte im gleichen Jahr an der WM in London Silber. Ein Jahr zuvor war sie an den Olympischen Spielen in der gleichen Disziplin noch Fünfte geworden. 2011 gab sie ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Und vier Jahr später brach die Luzernerin schon ein erstes Tabu, enthüllte in ihrem Buch die rücksichtslose Seite des Sport, sprach über ihre Erschöpfungsdepression, Mobbing, psychische Gewalt, Machtmissbrauch am Leistungszentrum des Schweizerischen Turnverbands in Magglingen.