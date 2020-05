Nach Floyds Tod fragt Tennis-Talent

«Bin ich die Nächste?»

Mehrere US-Sportler reagieren auf die dramatischen Vorkommnisse in Minneapolis. Sie sprechen von ihren Ängsten, wie zum Beispiel Tennisyoungster Coco Gauff.

«Bin ich die Nächste?» – Diese Frage stellte die aufstrebende Tennisspielerin Cori «Coco» Gauff in einem Video auf TikTok, nachdem sie die Bilder von George Floyd und weiteren dunkelhäutigen Opfern von Polizeigewalt in den USA gezeigt hatte. «Ich nutze meine Stimme», schreibt die 16-jährige Afroamerikanerin und fragt: «Wirst du deine nutzen?» Damit gesellt sie sich zu einer Reihe weiterer Sportler, die auf den Tod von George Floyd reagieren.

Der dunkelhäutige Amerikaner George Floyd starb am Montag in Minneapolis, nachdem der Polizist Derek Chauvin minutenlang auf seinem Hals kniete. Dieser wich auch dann nicht von ihm ab, als Floyd sagte, er könne nicht atmen, oder als er das Bewusstsein verlor. Daraufhin kam es in mehreren US-Städten zu Demonstrationen und Ausschreitungen.