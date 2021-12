Corona-Chaos im Ski-Zirkus : «Bin in Isolation» – Ski-Star Mikaela Shiffrin positiv auf Corona getestet

Nach Lara Gut-Behrami muss auch Mikaela Shiffrin in die Isolation. Ihre Rekordjagd auf Lindsey Vonn muss sie vorerst einstellen. Auch Gut-Behramis Teilnahme in Lienz ist noch offen.

Mikaela Shiffrin verpasst die Rennen in Lienz in den kommenden Tagen.

Nun hat es auch Mikalea Shiffrin erwischt. Die 26-Jährige verkündet auf Instagram, dass sie positiv auf Corona getestet worden sei: «Ich wollte euch wissen lassen, dass es mir gut geht», so die US-Amerikanerin, «aber leider hatte ich einen positiven Covid-Test.»



Die Dominatorin der laufenden Saison verpasst somit das Technik-Doppel der kommenden Tage im österreichischen Lienz. «Ich folge dem Protokoll und isoliere mich», kündigt die Leaderin im Gesamtweltcup an. Shiffrin weiter: «Viel Glück an meine Mannschaftskameraden. Ich werde aus der Ferne anfeuern.»



Bitter für die Alleskönnerin: Die Jagd auf den ewigen Rekord von Lindsey Vonn (37), die in ihrer Karriere 82 Weltcupsiege feiern konnte, muss Shiffrin vorerst pausieren. Noch fehlen ihr zehn Siege auf die Bestmarke. Shiffrin hat im französischen Courchevel kürzlich ihren 72. Weltcup-Sieg gefeiert. Im Gesamtweltcup liegt die dreimalige Gewinnerin der grossen Kristallkugel mit 750 Punkten auch aktuell wieder an der Spitze.