Reise-Ärger für Olympiasiegerin: «Bin kein Promi» – Bencic stinksauer über Air France nach Gepäck-Verlust

Offenbar ging bei der Reise an ein Turnier in den Niederlanden das Gepäck Bencics verloren.

Nachdem Belinda Bencic beim French Open bereits in der dritten Runde an der Kanadierin Leylah Fernandez scheiterte, ist für die Schweizerin die Sandplatz-Saison schon beendet. Auf dem Weg zum ersten Rasen-Turnier im niederländischen Rosmalen muss sich Bencic nun aber mit unerwarteten Problemen auseinanderschlagen.

«Mehr als 24 Stunden später, nachdem Sie mein Gepäck verloren haben, versuche ich verzweifelt, Air France ohne Erfolg zu erreichen», schreibt die 25-Jährige am Dienstagnachmittag auf Twitter und adressiert die französische Fluggesellschaft dabei direkt. «Ich fahre morgen zu meinem nächsten Turnier, also wäre es toll, wenn ich wenigstens ein paar Informationen über meine Tasche bekommen könnte», so Bencic in spürbar verärgertem Unterton.