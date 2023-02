Iran: Reaktionen der Politik auf Auftritt im Tschador

1 / 6 Die Aufnahmen geben zu reden: die Schweizer Botschafterin Nadine Olivieri Lozano beim Besuch einer religiösen Stätte in der Stadt Ghom. Twitter/SafaiDarya 20 Minuten hat einige Exponenten aus Politik und Gesellschaft zu ihrer Meinung über den Vorfall befragt. SVP-Ständerat Franz Grüter mahnt zur Zurückhaltung. Provokationen sind nicht das, was wir brauchen», so der Politiker. parlament.ch Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber ist ob den Bildern «masslos enttäuscht.» «Als Schweizerin könnte sie es nutzen, etwas anderes zu zeigen und solidarisch mit den Frauen im Iran zu sein», so Prelicz-Huber. 20min/Janina Marisa Schenker

Darum gehts Der Auftritt einer mit Tschador bekleideten Schweizer Botschafterin hat für Aufruhr gesorgt.

Es gab viel Kritik und den Vorwurf, die Schweiz biedere sich zu sehr dem iranischen Regime an.

20 Minuten hat einige Exponenten aus Politik und Gesellschaft zu ihrer Meinung über den Vorfall befragt.

Der Auftritt hat auf Twitter einen Shitstorm ausgelöst: Die Schweizer Botschafterin Nadine Olivieri Lozano besucht, von religiösen Würdeträgern begleitet und mit einem Tschador bekleidet, eine religiöse Stätte in der Stadt Ghom. Bei den Begleitern an ihrer Seite soll es sich um zwei Mullahs handeln – also Mitglieder genau jener Regierung, die die seit Monaten andauernden Proteste brutal niederschlägt, Tausende Menschen inhaftiert und bereits Dutzende an Baukränen und anderen improvisierten Galgen in aller Öffentlichkeit gehängt hat.

Dementsprechend hagelte es Kritik: «Schande über Sie, Frau Lozano!», schreiben viele User auf Twitter. Andere fordern eine Erklärung durch den Bundesrat. Biedert sich die Schweiz, oder zumindest deren diplomatischer Arm, mit solchen Auftritt zu sehr dem iranischen Regime an? 20 Minuten hat einige Exponenten aus Politik und Gesellschaft dazu befragt. Wie sich zeigt, gehen die Meinungen stark auseinander.

Franz Grüter, SVP

Franz Grüter, SVP-Ständerat und Präsident der aussenpolitischen Kommissionen, fühlt sich durch den Vorfall an Micheline Calmy-Rey erinnert, die 2008 in Teheran zu Besuch gewesen war und dabei ein Kopftuch getragen hatte. «Ich möchte in der aktuell aufgeladenen Situation zur Zurückhaltung mahnen», betont Grüter.

«Es ist zu vermeiden, dass wir noch mehr Öl ins Feuer giessen. Provokationen sind nicht das, was wir brauchen», so der Ständerat. Es brauche stattdessen Fingerspitzengefühl. Ob sich die Schweiz zu sehr ans Mullah-Regime anbiedere? Grüter winkt ab. «Das ist alles sehr moralistisch. Sonst dürfte die Schweiz mit keinen Offiziellen mehr in Kontakt stehen.»

Katharina Prelicz- Huber, Grüne

«Ich bin masslos enttäuscht», sagt hingegen Katharina Prelicz-Huber, Nationalrätin der Grünen und Präsidentin des VPOD. «Als Schweizerin könnte sie es nutzen, etwas anderes zu zeigen und solidarisch mit den Frauen im Iran zu sein», so Prelicz-Huber. Sie verstehe nicht, warum die Diplomatin nicht den Mut aufbrachte, um dann schlimmstenfalls zitiert zu werden und sich rechtfertigen zu müssen.

«Gleichzeitig rühmt sich die Schweiz für Menschenrechte und dafür, dass wir sie leben und international weitergeben, das geht für mich nicht zusammen. Der öffentliche Auftritt hätte dazu genutzt werden können, sich zu solidarisieren», so die Nationalrätin. Als Botschafterin habe die Diplomatin einen speziellen Status, den sie nutzen könnte, sich bspw. in der Kleidung solidarisch zu zeigen. «Ich empfinde den Auftritt als Überanpassung.»

Christa Markwalder, FDP

«Solche Situationen sind immer schwierig. Botschafter müssen sich an die Länder anpassen und auch Kleidervorschriften beachten», so die FDP-Politikerin Christa Markwalder. Andererseits sei die aktuelle Situation mit den Protesten und dem harten Durchgreifen des Regimes auch besonders.

«Ich fühle mich an den Fall von Micheline Calmy-Rey erinnert, die durch ihr Kopftuch damals auch für Aufsehen sorgte. Solche Bilder strahlen immer eine starke Symbolik aus.» Im Iran herrsche aktuell ein Regime der Unterdrückung und es gehen Übel ab, aber die Diplomatinnen und Diplomaten müssen auch ihren Job machen.

Max Schweizer, Ex-Diplomat

Max Schweizer hat die Schweiz jahrelang als Diplomat in verschiedenen Ländern vertreten. Unter anderem war er auch zweimal in Saudi Arabien auf Posten. Den Auftritt der Diplomatin Olivieri Lozano sieht er nicht kritisch, unter anderem weil es nicht der erste solche Fall sei: «Eine Bundesrätin (Micheline Calmy-Rey) hat es ihr vorgemacht. Ebenso trat Botschafterin Livia Leu, die heutige Staatssekretärin im EDA, im Iran auch in dort korrekter Kleidung auf.» Schweizer findet, man sollte nicht zu kleinlich sein und jetzt auf den Zug der Effekthascherei aufspringen.

«Denn wenn man schon eine Frau als Botschafterin in den Iran entsendet, weiss man, dass sich automatisch das Problem der Kleidung stellen wird. Ohne Tschador kann sich eine ‹Frauperson› nicht exponieren», so Schweizer weiter. Es gebe also einen klaren Widerspruch zwischen dem Anspruch, dass die offizielle Schweiz mit allen Staaten relativ gute Beziehungen pflegen müsse, und dem Wunsch, sie müsse explizit westeuropäische «politische Zeichen» setzen.

Free Iran Switzerland, Verein

Der Verein Free Iran Switzerland bezeichnet sich selbst als «eine offene Plattform, auf der alle demokratisch gesinnten Menschen in der Schweiz willkommen sind, die das iranische Volk in seinen Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit unterstützen möchten.» In einer Medienmitteilung nimmt der Verein Stellung zum Besuch in der Stadt Ghom.

«Mit ihrem Besuch sendet sie ein starkes Signal an die Mullahs und die protestierende Bevölkerung, die seit fünf Monaten gegen das islamische Regime ankämpft», schreibt Sprecherin Saghi Gholipour in der Mitteilung. Nach den Glückwünschen, die Bundespräsident Alain Berset dem Regime zum 44. Jahrestag der islamischen Revolution übermittelt hat, legitimiere die Botschafterin mit ihrem Besuch das Mullah-Regime weiter. Diese Legitimierung verurteile Free Iran Switzerland entschieden.