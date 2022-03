Plakat-Protest – «Bin Patriotin» – Marina Ovsiannikova lehnt Frankreich-Asyl ab

Regierungsmitglieder fordern ein Strafverfahren

Bisher ist Ovsiannikova lediglich mit einer Geldstrafe von umgerechnet 270 Franken belegt worden, doch sie kann sich keineswegs in Sicherheit wiegen. Tausende Kriegs-Demonstrierende sind in Russland bereits festgenommen worden und erst am Dienstag hat ein neuer Strafprozess gegen Alexei Nawalny begonnen, in dem die russische Staatsanwaltschaft weitere 13 Jahre Haft für den Kreml-Kritiker fordert.

In dieser Hinsicht ist Ovsiannikovas Entscheidung, in Russland zu bleiben, besorgniserregend. Nichts wäre verständlicher, als nach ihrer Protestaktion die Sachen zu packen und ins Ausland zu fliehen. Ovsiannikova hat sich entschieden zu bleiben, doch ihre Zukunft ist ungewiss: Am Donnerstag hat sie den offiziellen Rücktritt vom russischen Staats-Sender Channel One eingereicht. Ihr öffentlicher Protest habe zudem das Leben ihrer Familie erheblich erschwert. Ihr Protest und die anschliessende Verhaftung waren ein schwerer Schlag für ihre Familie, sagte sie zum «Spiegel». So habe ihr 17-jähriger Sohn ihr vorgeworfen, all ihre Leben zerstört zu haben. «Aber wir müssen diesem Bruder-Krieg ein Ende setzen, bevor dieser Wahnsinn in einem Atomkrieg endet. Ich hoffe, wenn mein Sohn älter ist, wird er das verstehen», sagte Ovsiannikova.