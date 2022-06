Fussball-Podcast «Anderi Liga» : «Bin schockiert – die höchste Nati-Niederlage seit 14 Jahren»

Die 0:4-Pleite der Nati gegen Portugal macht unsere Fussball-Experten Fabian Ruch und Tobias Wedermann fassungs-, aber nicht sprachlos. In der neusten Podcast-Folge von «Anderi Liga» ordnen sie die Schmach von Lissabon ein.

Sehr unglücklich gegen Tschechien, überfordert und chancenlos gegen Portugal – die Schweizer Nationalmannschaft ist mit zwei Auswärtsniederlagen in die Nations League gestartet. Die Leistungen hinterlassen viele Fragezeichen bei 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch, die sowohl die Leistung der Nati wie auch die neuesten Nebenschauplätze rund um Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin im Fussball-Podcast « Anderi Liga » unter die Lupe nehmen.

Wie steht es um die Schweizer Nati?

« Ich bin leicht schockiert! Ich hätte nicht gedacht, dass die Schweiz so vorgeführt werden kann wie am Sonntag in Portugal » , sagt Fabian Ruch nach dem Spiel in Lissabon. Es sei die höchste Niederlage seit 14 Jahren – damals in einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland. « Die Portugiesen könnten problemlos sechs oder sieben Tore schiessen » , sagt Ruch. Die Schweiz hat somit in allen vier Spielen im Jahr 2022 noch keinen Sieg eingefahren. « Die Nati befindet sich in einer kleinen Krise. »

« Ich hatte gehofft, dass das Tschechien-Spiel in Prag einfach ein Ausrutscher war. Doch die Leistung gegen Portugal war erschreckend » , so Tobias Wedermann. Aus seiner Sicht war Xherdan Shaqiri der einzige Lichtblick bei der Schweiz. « Er war der Einzige, der ansatzweise mit dem Weltklasseniveau Portugals mithalten konnte. » Man müsse aber auch beachten, dass Murat Yakin gleich mehrere Wechsel in der Startformation vorgenommen hatte.

Das bestätigt auch Ruch: « Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Aufstellung etwa an einer WM sehen werden. » Das bedeute aber auch, dass die Schweiz ein Problem habe in der Breite des Kaders. Gegen Spanien am Donnerstag werde wieder ein ganz anderes Team auf dem Platz stehen. « Es ist ein anderes Spiel. Die Schweiz muss eine Reaktion zeigen, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Nati dieses Spiel gewinnt » , sagt Ruch.

Das Phänomen Cristiano Ronaldo

Vor 19 Jahren hat Cristiano Ronaldo sein erstes Länderspiel gemacht – und er war auch am Sonntag der überragende Mann des Spiels. «Für mich ist er klar der beste Fussballer der Welt. Das war für mich das Einzige, das am Sonntag im Stadion Spass gemacht hat – ihm zuzuschauen», sagt Wedermann.

Im Alter von 37 Jahren sei er den Schweizer Gegenspielern mit dem Ball davongerannt, habe zwei Tore geschossen und habe noch Chancen für zwei oder drei Tore mehr gehabt. « Und nach dem Spiel sagt Trainer Santos ganz salopp, dass das eine ganz normale Leistung gewesen war. Cristiano sei halt der beste Fussballer der Welt. »

Auch Ruch gerät bei dem portugiesischen Superstar ins Schwärmen: « Ronaldo ist ein Geschenk für alle Fussball-Fans. Er ist einfach ein geiler Spieler, eine beeindruckende Figur. » Der NZZ-Fussballjournalist findet zudem, dass Portugal ein Favorit für den Weltmeistertitel in Katar ist.

Beziehungsprobleme zwischen Granit Xhaka und Murat Yakin?

Bereits gegen Kosovo ärgerte sich Captain Xhaka Ende März über seine Auswechslung. Nun wurde eine Aussage zu seiner Position gegen Tschechien von Journalisten als Taktik-Kritik an Murat Yakin verstanden. Beide taten dies als Missverständnis ab, Xhaka droht gar, dass er den betroffenen Medien keine Interviews mehr geben werde.

Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack: « Die Frage, ob es gut geht zwischen Xhaka und Yakin, wird definieren, wie die Schweiz an der WM abschneiden wird » , sagt Ruch. Er vermisse die bedingungslose Unterstützung von Yakin für seinen Captain. « Es treffen hier die beiden grössten Charakterköpfe ihrer jeweiligen Schweizer Fussballer-Generationen aufeinander. Das wird eine riesige Aufgabe für Yakin, sonst kommt es nicht gut und könnte eskalieren » , so Ruch.



Ob eine WM gar möglich wäre ohne Granit Xhaka, bezweifelt Tobias Wedermann allerdings. « Ich erinnere gerne an das historische EM-Achtelfinal gegen Frankreich, wo er vermutlich die beste Leistung abgeliefert hat, die je ein Fussballer im Schweizer Trikot gezeigt hat. Die Schweiz braucht Granit. »

Zudem nimmt Wedermann Xhaka auch in Schutz, was seine mediale Darstellung anbelangt. « Wir Journalisten, aber auch die Fans, sollten doch froh sein, dass wir einen haben, der hinsteht, Emotionen zeigt und sagt, was er denkt. » Es gehe nun einfach wirklich darum, dass das Timing seiner öffentlichen Aussagen besser werde. « Granit und Murat müssen sich zusammenreissen. Da würden erfolgreiche Spiele sicher auch weiterhelfen. »

