«Bin sehr aufgeregt»: Xherdan Shaqiri ist in Chicago gelandet

Umarmungen zur Begrüssung : «Bin sehr aufgeregt und glücklich» – Xherdan Shaqiri ist in Chicago gelandet

Gut eine Woche nach seinem Transfer zu Chicago Fire ist Xherdan Shaqiri in den USA angekommen. Bei seinem neuen Club wird der Nati-Star herzlich begrüsst.

So wird Xherdan Shaqiri bei seinem neuen Club Chicago Fire empfangen.

In einer Woche könnte er bereits sein MLS-Debüt feiern.

Xherdan Shaqiri ist am Donnerstagabend (Ortszeit) in Chicago angekommen.

«Es war ein langer Flug», sagt Xherdan Shaqiri nach seiner Landung in Chicago. Sein neuer Club präsentiert die Ankunft des Nati-Stars auf Social Media mit einem kurzen Video. «Ich bin sehr aufgeregt und glücklich, alle im Verein kennenzulernen», erzählt der 30-Jährige.

Auf dem Vereinsgelände angekommen wird der 100-fache Nationalspieler von Chicago-Sportchef Georg Heitz mit einer Umarmung begrüsst. Die beiden kennen sich aus alten FCB-Zeiten, Heitz hatte massgeblichen Anteil am USA-Wechsel von Shaqiri. Auch sein neuer Trainer Ezra Hendrickson schliesst Shaqiri gleich in die Arme.

Am Freitag dürfte der 7,5-Millionen-Franken-Transfer erstmals mit seinen neuen Chicago-Teamkollegen auf dem Trainingsplatz stehen. Bis zu seinem Debüt im Fire-Trikot muss sich Shaqiri nicht mehr lange gedulden, am Sonntag in einer Woche beginnt die neue MLS-Saison. Zum Auftakt geht es auswärts gegen Beckham-Club Inter Miami.