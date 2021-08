Pascal Schürpf hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Luzern um ein Jahr verlängert. Der 32-Jährige spielt bereits seit der Saison 16/17 für die Innenschweizer. Er entwickelte sich in der Zeit zu einer absoluten Identifikationsfigur. Mit 46 Toren und 36 Assists in 153 Pflichtspielen gehört er auch zu den besten fünf Scorern in der Vereinsgeschichte. FCL-Sportchef Remo Meyer sagt: «Pascal Schürpf hat in den vergangenen Jahren eindrücklich bewiesen, welche Qualitäten er als Fussballer, aber auch als Mensch besitzt.»