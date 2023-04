Yann Sommer spricht über die schwierigen Wochen

Nun will man sich komplett auf die Liga fokussieren und dort den letzten noch möglichen Titel holen.

Yann Sommer stellte sich nach dem Aus in der Champions League den Medien.

Ja, es war eine sehr positive Energie. Schade, haben wir uns in der Anfangsphase nicht belohnt für ein gutes Spiel, dann wäre es auf unsere Seite gekippt. Wir haben uns gute Möglichkeiten erspielt. Es fehlte aber die Effizienz, um den Rückstand noch zu drehen oder Manchester City nervös zu machen.

Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben es gut weg verteidigt und wenig zugelassen. Es gab dann aber trotzdem zwei oder drei gefährliche Situationen, wo ein Tor daraus resultiert. So ist es dann halt.

Beim Einlaufen sagte der Stadionsprecher, dass man froh sei, dass Sie da sind. Die Fans begrüssten Sie auch mit viel Applaus. Was bedeutet das für Sie?

Sie wurden nach den letzten zwei Spielen sehr stark kritisiert in den deutschen Medien und von Experten . Wie gehen Sie damit um?

Was soll ich dazu sagen? Es ist sehr unsachlich, meiner Meinung nach. Ich bin da aber relativ relaxt und konzentriere mich wirklich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann und wichtig sind für mich.

Ich bin selber sehr selbstkritisch und schaue mir meine Spiele sehr genau an. Es gibt bei jedem Torhüter immer Dinge, die man verbessern kann und vielleicht nicht perfekt waren. Im Grossen und Ganzen ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Ich will versuchen, das Vertrauen zu behalten und probieren, in den nächsten Spielen wieder ein Top-Goalie für die Mannschaft zu sein.