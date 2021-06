Nun wartet ein Hammergegner - «Bin sicher, dass die Mannschaft noch weiter Fortschritte machen kann»

Seferovic und Co. landeten am Montag wieder in Rom, wo sie sich auf den Achtelfinal vorbereiten.

Die Nati landete mit etwas Verspätung erst am Montagabend in Rom und bereitet sich dort auf die K.o-Phase vor.

Nur ein bisschen mehr als 24 Stunden zitterte die Schweizer Nati um die Qualifikation für den EM-Achtelfinal. Am Montagabend um 22.50 Uhr war klar: Xhaka, Shaqiri und Co. stehen als einer der vier besten Gruppendritten im Achtelfinal. Durch die Siege von Österreich gegen die Ukraine und dem Sieg der Dänen gegen Russland ist ihnen das Ticket nicht mehr zu nehmen. Der Gegner der Nati steht allerdings noch nicht fest. Es wird aber wahrscheinlich ein Mitfavorit auf den Titel sein.

Die Nati-Kicker konnten das Geschehen in Kopenhagen und St. Petersburg nicht live am TV mitverfolgen. Der Grund dafür war ein technisches Problem kurz vor dem geplanten Abflug aus Baku am Montagabend. Nachdem ein mitfliegender Techniker die Störung beheben konnte, flog die Maschine mit dem SFV-Tross mit einer Verspätung von rund drei Stunden in Richtung Rom ab und landete um 22:15 Ortszeit in der italienischen Hauptstadt.