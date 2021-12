Winterthurer Instagrammer verurteilt - «Bin sprachlos» – Follower wollen Teil der 1800-Fr-Busse übernehmen

Das Gericht verurteilte den «Szeneishwintiblog»-Betreiber zu einer 1800-Franken-Busse. Gegenüber 20 Minuten erzählt der 29-Jährige, was er davon hält. Video: 20min/Lynn Sachs

Darum gehts Der Betreiber des ehemaligen Instagram-Accounts «szeneishwinti_blog» wurde zu einer 1800-Franken-Busse verurteilt.

Dies, weil er auf Instagram vor polizeilichen Verkehrskontrollen warnte.

Nun haben seine Follower und Followerinnen angeboten, einen Teil der Busse zu übernehmen.

Er warnte auf Instagram über laufende polizeiliche Verkehrskontrollen: N un muss der Betreiber des mittlerweile gelöschten «szeneishwinti _ blog»-Kanals auf Instagram eine 1800-Franken-Busse zahlen. Am Dienstag machte der 29-Jährige d as Urteil auf seinem Instagram -Account ö ffentlich. Wie er gegenüber 20 Minuten erzählt, hat er seitdem zahlreiche Nachrichten von seinen Abonnentinnen und Abonnenten erhalten , die sich an der Busse beteiligen wollen.

« Die Mutter einer Followerin hat mir sogar 500 Fr a nken a ngeboten», sagt der 29-Jährige. A uch die Be sitzer der Winterthurer Bar Eve-Lounge wollen dem Instagrammer unter die Arme greifen . Auf Instagram schreiben sie: «Wir unterstützen dich mit 100 Franken , Bro. Du kannst das Geld gerne abholen, wenn du in der Stadt bist . »

Der 29-Jährige freut sich über die Solidarität und ist seinen Followern und Followerinnen für die Unterstützung sehr dankbar : «Ich b in sprachlos und habe so etwas n i e mals e rwartet. Jetzt habe ich bereits die Hälfte der Busse zusammen. Mehr Geld will ich aber nicht annehmen. »

«Es handelt sich nicht um einen schweren Fall»

Das Bezirksgericht Winterthur verurteilte den 29-Jährigen am Dienstag wegen der mehrfachen öffentlichen Warnung vor Verkehrskontrollen zu einer Busse von 1800 Franken. Zudem muss er die Verfahrenskosten übernehmen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von 16’200 Franken gefordert. Laut Anklage wiegt das Verschulden schwer. Der Grund: Der Beschuldigte habe mit der Veröffentlichung der Kontrollen auf Instagram eine unbestimmt grosse Zahl von Menschen erreicht. So zählte der, in der Zwischenzeit gelöschte Insta-Kanal «szeneishwinti_blog», fast 6500 Abonnenten und Abonnentinnen.

Das sah das Gericht anders. Wie die Richterin bei der Urteilsbegründung sagte, handelt es sich nicht um einen schweren Fall. So sei bei den hochgeladenen Instagram-Stories der Standort der Kontrollen nicht immer klar angegeben gewesen. Auch sei der Account nicht darauf spezialisiert gewesen, vor Verkehrskontrollen zu warnen. Der 29-Jährige zeigte sich nach dem Urteil zufrieden: «Mein Ziel war es, eine Busse zu erhalten, die meinen Lebensstandard nicht beeinflusst. Das habe ich erreicht.» Das Urteil werde er deshalb nicht weiterziehen.

