Blinddarm-OP : «Bin total schockiert» – Langlauf-Star wird fälschlicherweise operiert

Ende November startet der Langlauf-Weltcup in die neue Saison. Allerdings ohne Moa Lundgren. Die 24-jährige Schwedin muss nach einer unnötig ausgeführten OP pausieren.

Die Schwedin wird erst Mitte Dezember in den Weltcup zurückkehren.

Die 24-jährige Schwedin wurde fälschlicherweise operiert und kann nicht rechtzeitig in die Saison starten.

Was für ein Pech für die schwedische Langläuferin Moa Lundgren.

Eine unglaubliche Geschichte bremst die schwedische Langläuferin Moa Lundgren in der heissen Phase der Saisonvorbereitung aus. Lundgren wurde operiert, obwohl ein Eingriff gar nicht nötig gewesen wäre, wie sie bei SVT.se berichtete. Den Saisonauftakt im finnischen Ruka (ab 25. November) muss die 24-Jährige deshalb auslassen.

Nachdem Lundgren aus Mallorca zurückgekehrt war, habe sich die Schwedin schlapp gefühlt, bekam hohes Fieber. «Ich hatte starke Schmerzen im Magen und in Richtung Blinddarm. Als ich ins Spital kam, dachten sie, sie müssten mir den Blinddarm entfernen», schilderte sie.

«Alles wäre von selbst geheilt»

Lundgren wurde also operiert. Doch den Eingriff hätte es gar nicht benötigt, wie sich später herausstellte. Denn eigentlich litt die schwedische Langläuferin an einer Lymphknotenentzündung in der Bauchhöhle. Diese verursacht beinahe dieselben Symptome wie eine Blinddarmentzündung – kommt allerdings hauptsächlich bei Kindern unter zwölf Jahren vor, operieren muss man aber nicht.