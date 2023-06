Dispens abgelehnt: «Bin traurig und wütend» – J. (12) darf nicht zu Biologiekurs nach Australien

«Ich habe mich so sehr auf den Kurs gefreut und darf jetzt nicht gehen», sagt die zwölfjährige J. gegenüber 20 Minuten.

Die zwölfjährige Zugerin zeigt sich enttäuscht: «Ich weiss nicht, ob ich jemals wieder so eine Möglichkeit erhalten werde.»

Primarschülerin J. hatte sich riesig auf den Biologie-Kurs in Australien gefreut.

«Ich habe mich so sehr gefreut und darf jetzt nicht gehen», sagt die zwölfjährige J.* aus Zug. Ihre Eltern hatten sie für ein vierwöchiges Programm am Great Barrier Reef in Australien angemeldet. Die Primarschülerin, die später Meeresbiologin werden möchte, sollte dort mit Wissenschaftlern tauchen, Korallen untersuchen und bei Tierschutzprogrammen mitwirken.